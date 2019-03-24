СМИ: ИГ спланировала новые теракты в Европе

При этом вчера президент США Дональд Трамп подтвердил, что 100% территорий Сирии и Ирака освобождены от ИГ. Обнаруженные документы свидетельствуют о планах террористов нанести удар в Европе после потери подконтрольных им территорий на Ближнем Востоке.

Согласно полученным данным, террористы намерены вооружать и финансировать уже находящихся в Европе боевиков, которые должны будут совершать похищения людей и атаки смертников. Файлы описывают процесс создания подпольных ячеек террористов, привлечения новых сторонников, подготовку смертников, поиск транспорта, оружия и взрывчатки.

Авторы The Sunday Times отмечают, что подлинность данных с диска не вызывает у них сомнений, так как документы содержат сотни реальных имен, данные о многих столкновениях, финансовую отчетность.