СМИ: число заболевших пневмонией нового типа в Китае возросло до 1330

Ранее сообщалось о 1287 инфицированных. К настоящему времени умер 41 человек. Случаи заболевания диагностированы во всех регионах страны, за исключением Тибетского автономного района.

В ряде городов страны в связи с распространением вируса объявлен высший уровень реагирования.