СМИ: число заболевших пневмонией нового типа в Китае возросло до 1330

Число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло 1330. В столице КНР — Пекине — диагноз подтвержден у 36 человек, в очаге распространения инфекции — провинции Хубэй — 729 заболевших. Об этом сообщает в субботу информационный портал "Ванъи", ведущий круглосуточный мониторинг ситуации с распространением вируса.
Ранее сообщалось о 1287 инфицированных. К настоящему времени умер 41 человек. Случаи заболевания диагностированы во всех регионах страны, за исключением Тибетского автономного района.
В ряде городов страны в связи с распространением вируса объявлен высший уровень реагирования.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане — крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни (коронавирус 2019-nCoV) был установлен 7 января. Он также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.
У сказки про выигранный миллиард оказался грустный конец
Сильное землетрясение произошло в Турции, 19 человек погибли
Друг убитой студентки рассказал, что скрывали Соколов и Ещенко
Две кошки погибли при транспортировке в московском аэропорту