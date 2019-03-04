СМИ: Британия не защищена от повторения ”Новичка”

Кроме того, 4 марта 2018 года британская полиция и прокуратура назвали и предъявили обвинения двоим подозреваемым, которых в Лондоне считают российскими офицерами военной разведки. Александра Мишкина и Анатолия Чепигу, имена которых назвал ранее Bellingcat, считают причастными к покушению на убийство и обвиняют в нанесении отравляющего вещества на входную дверь дома Скрипаля, говорится в материале.

В марте 2018 года в британском Солсбери были отравлены бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, приехавшая из Москвы навестить отца. Пару обнаружили полицейские, после чего их госпитализировали. После частичного восстановления Скрипалей выписали из больницы. В настоящее время их местонахождение неизвестно. Лондон считает Москву причастной к отравлению в Солсбери, в России эти обвинения отвергают.

”В любом случае, маловероятно, что кто-либо будет привлечен к ответственности и отправится в тюрьму в ближайшее время”, — заключает Хейнс.

Ранее сообщалось, что Bellingcat назвала имя третьего отравителя Скрипалей, его зовут Денис Сергеев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эта информация не меняет позиции Москвы. которая ”не имела и не имеет ничего общего с событиями в Солсбери”.