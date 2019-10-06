СМИ: Борис Джонсон - королеве: увольняйте меня, сам не уйду!

По словам старших помощников Джонсона, на такой шаг он готов пойти, если Брюссель отклонит его предложения по соглашению о Brexit между ЕС и Великобританией. Они утверждают, что британский премьер не намерен добровольно покидать Даунинг-стрит, даже если правительство выскажет ему недоверие.

"Пока полиция не появится у дверей Даунинг-стрит, 10 с ордером на арест премьер-министра, он не уйдет", - сказал один из высокопоставленных чиновников.

Кроме того, издание сообщает, что британские парламентарии уже обсуждали идею назначения премьер-министром спикера Палаты общин Джона Беркоу, однако они усомнились, что тот сможет заручиться поддержкой большинства.

В последний раз британский монарх увольнял премьер-министра страны в 1834 году.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому Джонсон должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку, если к 19 октября не удастся согласовать соглашение о Brexit c ЕС. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить о подобных вещах ЕС.