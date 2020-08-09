СМИ Белоруссии сообщают о блокировке интернета

В день выборов президента в Белорусси граждане с самого утра стали испытывать проблемы в доступом в сеть. Как сообщает NEXTA, началась блокировка мобильного интернета сразу у всех операторов. YouTube уже заблокирован, в Telegram не грузятся медиафайлы, пишет Спектр.
По данным Onliner, у некоторых пользователей не получается зайти на популярные новостные порталы, не работает или плохо работает VPN-подключение.
Ранее в интервью ”Спектру” представитель штаба Светланы Тихановской рассказал, что в воскресенье граждане ожидают возможные проблемы с интернетом. По его словам, власти уже пробовали это делать локально, отключали возможность передачи крупных пакетов данных в местах, где проходили мирные акции протеста.
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