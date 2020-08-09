СМИ Беларуси сообщают о блокировке интернета

По данным Onliner, у некоторых пользователей не получается зайти на популярные новостные порталы, не работает или плохо работает VPN-подключение.

Ранее в интервью ”Спектру” представитель штаба Светланы Тихановской рассказал, что в воскресенье граждане ожидают возможные проблемы с интернетом. По его словам, власти уже пробовали это делать локально, отключали возможность передачи крупных пакетов данных в местах, где проходили мирные акции протеста.

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