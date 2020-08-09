СМИ Беларуси сообщают о блокировке интернета
В день выборов президента в Беларуси граждане с самого утра стали испытывать проблемы в доступом в сеть. Как сообщает NEXTA, началась блокировка мобильного интернета сразу у всех операторов. YouTube уже заблокирован, в Telegram не грузятся медиафайлы, пишет Спектр.
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