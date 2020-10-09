Смертельный заказ: убийство чеченца в Берлине дошло до суда

В 2016 году он через Украину приехал в Германию искать убежища после того, как на него в Тбилиси в 2015 году было совершено покушение. По его автомобилю стреляли восемь раз, он получил многочисленные ранения, но он остался жив.
Предполагаемый убийца: "Соколов", он же - Красиков
На скамье подсудимых – гражданин России, у него тоже два имени, только в отличие от Хангошвили, второе имя - поддельное. У задержанного нашли действующий российский паспорт на имя Вадима Соколова, но скоро стало понятно, что это не его настоящее имя. Через некоторое время журналисты смогли идентифицировать его как связанного со структурами ФСБ Вадима К. - в Германии до вынесения приговора не принято называть полное имя подсудимого. Сравнив фотографии задержанного, следствие обнаружило совпадение с другим человеком: Вадимом Николаевичем Красиковым. Его в 2014 году разыскивали власти России через Интерпол по обвинению в убийстве. В 2007 году Вадима К. подозревали в совершении еще одного убийства.
Группа журналистов из российского издания "Инсайдер", немецкого еженедельника Der Spiegel и британского расследовательского центра Bellingcat смогли выяснить, что уже в 2015 году Москва перестала искать Красикова, удалив ордер на арест, а буквально еще через полтора месяца фамилия Красикова таинственным образом исчезла из российских баз данных, а на свет появился новый человек, "Соколов".
Следствие считает, что обвиняемый заранее готовился к убийству и получал помощь в подготовке от ветеранского объединения ФСБ "Вымпел". Роман Доброхотов из "Инсайдера", проанализировавший метаданные звонков обвиняемого, утверждает, что тот посещал тренировочные центры ФСБ с весны 2019 года. "Чем ближе день убийства, тем чаще и больше он контактирует с разными сотрудниками ФСБ, в основном, с вымпеловцами. Большая часть формально являются членами ветеранских организаций "Вымпела", что никого не должно вводить в заблуждение, на самом деле это действующие сотрудники ФСБ", - уверен Доброхотов.
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