Смертельный заказ: убийство чеченца в Берлине дошло до суда

В Высшем земельном суде Берлина 7 октября стартовал уголовный процесс по делу об убийстве, совершенном в центре германской столицы 23 августа 2019 года. Дело имеет прямое отношение к России: убитый - бывший полевой командир чеченских сепаратистов, а на скамье подсудимых - российский гражданин. Выступающая обвинителем на процессе федеральная прокуратура ФРГ обвиняет власти России в том, что они отдали приказ совершить это убийство. Это дело, как до него отравление Скрипалей и после него - Алексея Навального, - усилило подозрения Берлина в том, что российские власти проводят внесудебные казни над своими оппонентами и грозит серьезно ухудшить германо-российские отношения. DW напоминает наиболее важные обстоятельства громкого убийства.

Убитый: чеченец из Грузии, соратник Масхадова

Жертва преступления - Зелимхан Хангошвили, он же по грузинскому паспорту - Торнике Кавтарашвили, на момент убийства ему было 40 лет. Хангошвили - кистинец, этнический чеченец из Панкисского ущелья, который в начале 2000-х был полевым командиром во время второй чеченской войны. Воевал на стороне Шамиля Басаева и Абу Валида, а также Аслана Масхадова, существует как минимум одна их общая фотография. Под командованием Хангошвили в определенный момент находилось до 60 бойцов.

В России его объявили в розыск еще в 2002 году по подозрению в терроризме. Позже на него завели дело и по подозрению в участии в нападении боевиков на Назрань в июне 2004 года, во время которого погибло 78 человек, в основном силовиков. Хангошвили свое участие в нем не признавал. На рубеже 2004-2005 годов он перебрался в Грузию, где, в попытке скрыться от преследователей, спустя некоторое время сменил имя и фамилию, взяв последнюю от матери - Кавтарашвили.

В 2008 году Хангошвили собрал порядка 200 добровольцев из Панкисского ущелья - вместе с ними он намеревался участвовать на стороне Грузии в боевых действиях против России на территории Южной Осетии. Но до его участия в войне не дошло.

После войны он сотрудничал с органами безопасности Грузии. Самый известный момент его деятельности - в 2012 году он был посредником между захватившими заложников чеченскими экстремистами и грузинскими силовиками в ущелье Лопота. В 2012 году ФСБ сообщала германскому ведомству уголовной полиции BKA о том, что считает Хангошвили причастным к террористической организации "Кавказский эмират".