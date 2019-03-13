Смертельный полет: погибший пилот жаловался на Boeing

На данный момент в качестве вариантов рассматриваются Франция и Великобритания. Еще одним кандидатом является Германия, в которой расположено Европейское агентство авиационной безопасности. Ранее за право расшифровать ящики неофициально боролись и американские чиновники. По их мнению, бортовые самописцы должны быть отправлены в США, где были произведены самолеты.

Ранее очевидцы крушения Boeing рассказали агентству Reuters, что перед падением самолет оставлял в небе дымовой след и издавал странный звук. Кроме того, уже приближаясь к земле, судно неожиданно совершило поворот, отметил владелец земельного участка, на который упал борт Ethiopian Airlines. Он также сообщил, что видел небольшие предметы, которые вылетали из самолета и внешне напоминали бумагу. По словам другого очевидца катастрофы, при всем перечисленном ”Боинг” все равно пытался набрать высоту.

Напомним, что пассажирский самолет Boeing 737-800 MAX, выполнявший регулярный рейс в столицу Кении Найроби, потерпел крушение 10 марта 2019 года недалеко от города Дэбрэ-Зэйт. По данным сервиса Flightradar24, перед крушением самолет поднялся чуть выше 2,6 км и набрал скорость порядка 700 км/час.

”Самолет вылетел в 08:38 по местному времени (совпадает с мск, — ”Газета.Ru”) из международного аэропорта Боле в Аддис-Абебе и потерял связь в 08:44”, — говорится в пресс-релизе перевозчика.

На борту упавшего лайнера находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа — среди них трое россиян. Выжить в катастрофе никому не удалось.

Разбившийся самолет поступил в эксплуатацию совсем недавно. Свой первый полет он выполнил 30 октября 2018 года. Особое внимание к этой модели самолета приковано на протяжении последних шести месяцев: в конце октября прошлого года крушение потерпел аналогичный самолет индонезийской авиакомпании Lion Air, который рухнул в море у западного побережья острова Ява. Тогда в катастрофе погибли все находившиеся на борту 189 человек (181 пассажир и восемь членов экипажа).

Ранее на сходство между катастрофами двух Boeing 737 MAX 8 обратили и в Федеральном управлении авиации США (FAA). Специалисты ведомства призвали доработать систему управления самолетом.

Несмотря на то что полное расследование трагедии у острова Ява еще не готово, авиационные эксперты уже не раз высказывали опасения в адрес Boeing 737 MAX. Так, по данным расшифровки бортовых самописцев судна Lion Air, индонезийский экипаж более двадцати раз предотвращал опускание носа самолета, которое вызывала автоматическая система MCAS. Известно, что она присутствует только на самолетах Boeing 737-8 и -9. На прежних версиях ее не устанавливали.

По задумке разработчиков, она опускает нос самолета вниз, если считает, что он задран слишком высоко, и таким образом предотвращает сваливание — резкое падение подъемной силы из-за срыва потока.

Однако во время полета у острова Ява система дала сбой: как удалось установить экспертам, она получала неверные данные с датчиков и пыталась предотвратить опасную ситуацию, которой на самом деле не было.

По словам авиационного эксперта Дэвида Суси, ситуация, в которую попал самолет благодаря MCAS, делала вмешательство пилотов ”невозможным”. ”Тот факт, что они боролись с системой MCAS много раз, означает, что сценарий спасения был невероятным”, — считает он.

Особое внимание к ситуации привлекает и то, что MAX 8 — самый продаваемый самолет в истории Boeing, в эксплуатации в мире уже находятся свыше 300 таких самолетов, число заказов на такие лайнеры уже превысило 5000 единиц. Теперь он попал в ”черный список” авиавластей.

”Безопасность для нас является абсолютным приоритетом, — объявил министр транспорта Германии Андреас Шойер. — Пока не будут развеяны все сомнения, воздушное пространство Германии будет закрыто для Boeing 737 Max”.