Смертельное крушение поезда в Италии: кто виноват в трагедии?

В компании ”Сеть итальянских железных дорог” (RFI) отметили, что движение поездов по железнодорожной линии приостановлено, ожидаются задержки до 1 часа.
В конце октября этого года в Пакистане при пожаре в поезде погибли 62 человека, еще десятки пострадали. Трагедия произошла в провинции Пенджаб на северо-востоке страны.
К пожару привел взрыв газового баллона одного из пассажиров. Его использовали для приготовления пищи. Огонь быстро охватил место происшествия, поскольку рядом находилось масло для готовки. Затем пламя распространилось еще на два вагона: один вагон бизнес-класса и два эконом-класса полностью выгорели. Всего в пострадавших вагонах ехали более 200 человек. Остальные части поезда не пострадали, поскольку их отцепили и отогнали подальше.
Министр железных дорог Шейкх Рашид заявил, что большинство людей погибли при попытке выпрыгнуть из горящего поезда. Некоторые жертвы пожара обгорели настолько, что их не удалось опознать, поэтому пришлось прибегнуть к анализу ДНК.
27 февраля прошлого года в египетской столице Каир поезд столкнулся с препятствием при заходе на платформу на вокзале Рамсис, в результате чего в локомотиве произошел взрыв и пожар.
Пламя быстро распространилось не только по вагонам, но и по платформе. 20 человек погибли и более 50 пострадали — в основном это были люди, ожидавшие поезда на платформе.
СМИ сообщали, что большинство из них погибли, отравившись угарным газом, поскольку в панике не смогли покинуть вокзал. Позднее еще восемь человек скончались в больницах.
Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев сообщило, что поезд приближался к вокзалу на большой скорости.
”Все начали бегать, много людей погибли после того, как локомотив взорвался”, — рассказал один из свидетелей.
Местное интернет-издание Shorouk News со ссылкой на источники в министерстве транспорта Египта передавало, что авария могла произойти из-за того, что машинист поезда по какой-то причине не справился с управлением или у локомотива отказали тормоза. Однако затем генпрокурор страны Набиль Садек заявил, что причиной крушения поезда стала ссора машинистов двух тепловозов.
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