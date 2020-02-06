Смертельное крушение поезда в Италии: кто виноват в трагедии?

В Италии сошел с рельсов скоростной поезд ”Фреччаросса”, следовавший по маршруту Милан — Болонья. Инцидент произошел в провинции Лоди на севере страны утром 6 февраля — в 5.35 по местному времени.

Как передает издание Corriere della Sera, в результате происшествия погиб машинист поезда. Еще один человек сначала числился пропавшим без вести. Его тело обнаружили спасатели, речь идет о работнике железных дорог, сообщает агентство ANSA.

Еще около 30 человек пострадали. В основном, они получили легкие травмы, пассажиров в вагонах ранним утром было не очень много.

По данным СМИ, единственный человек, который получил серьезные травмы — еще один работник железных дорог. У него диагностированы множественные переломы конечностей, однако жизни ничего не угрожает.

В генконсульстве РФ в Милане уже сообщили, что среди пострадавших пассажиров россиян нет.

На место ЧП прибыли десятки бригад скорой помощи и спасатели. Пока неясно, что стало причиной аварии. Corriere della Sera сообщает, что локомотив поезда сошел с рельсов и сначала врезался в препятствие на параллельном пути, а затем — в железнодорожную постройку. Остальная часть поезда в это время по инерции проехала еще несколько десятков метров.

По предварительной информации, вечером 5 февраля на этом участке пути проходили ремонтные работы. Власти провинции пока воздерживаются от предположений о том, что могло привести к аварии. Расследование инцидента уже началось.