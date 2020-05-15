Словения объявила о конце эпидемии коронавируса и открыла границы

"Правительство на дистанционном заседании в четверг решением о прекращении эпидемии инфекционной болезни SARS-CoV-2 (COVID-19) прекратила эпидемию, которая была провозглашена 12 марта 2020 года. Национальный институт общественного здоровья (NIJZ) установил, что данные указывают на снижение распространения коронавируса среди населения", — сообщило правительство.

По последним данным NIJZ в стране с начала пандемии были проведены свыше 66 тысяч тестирований, всего выявлено 1465 зараженных, скончались 103 человека. За последние сутки диагноз подтвержден всего у одного пациента.

Решением правительства открывается становится возможным пересечение словенской границы с территории Австрии, Италии и Венгрии, а также открытие аэропортов при соблюдении защитных мер. Отмечается, что решение об открытии каждого КПП будет принимать МВД. Граждане ЕС на въезде будут получать инструкции от минздрава Словении, граждане третьих страна и те, у кого нет постоянной регистрации в стране, обязаны провести 14 дней в карантине. С понедельника, 18 мая, запланировано открытие торговых точек в стране, включая торговые центры, кафе ресторанов, отелей и гостиниц.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!