Следствие сочло ошибкой экипажа SSJ включенные двигатели и открытое окно

Сотрудники Следственного комитета и Росавиации проверяют действия экипажа сгоревшего в столичном аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100. Уже выявлены несколько допущенных экипажем ошибок, в связи с этим ведется проверка системы обучения пилотов ”Аэрофлота”, рассказали РБК собеседники, знакомые с ходом расследования.

Источник в Следственном комитете рассказал РБК, что летчики допустили ряд ошибок, которые косвенно повлияли на распространение пламени. ”Из опроса пилотов Дениса Евдокимова и Максима Кузнецова ясно, что после приземления самолета они открыли в кабине боковое открывающееся окно”, — рассказал собеседник в СКР. Это действие экипажа могло усилить тягу воздуха и, соответственно, скорость горения, отметил он. Информацию подтвердил собеседник в Росавиации.

Также к усилению горения мог привести тот факт, что пилоты не выключили двигатели самолета сразу после посадки — ”двигатели работали до того момента, пока их не потушили”, — рассказал источник в СКР.

Сотрудники Росавиации проводят внеплановую проверку компании ”Аэрофлот” после авиакатастрофы в Шереметьево, рассказал РБК источник близкий к ведомству, информацию подтвердил источник в компании.

РБК направил запрос в пресс-службу ”Аэрофлота”.