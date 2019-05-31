Следствие не убедило премьера Малайзии в том, что вина в гибели MH17 лежит на России

"Они обвиняют Россию, но где доказательства? Вы знаете, что тот тип ракет, при помощи которого сбили самолет, имеется у России, но они также есть и у Украины. Нужны неопровержимые доказательства того, что она была запущена россиянами", - заявил премьер, слова которого приводит в пятницу малайзийское издание The Star.



Мохамад не исключил, что ракету по пассажирскому самолету могли запустить как "повстанцы на Украине, так и украинское правительство, потому что у них есть такие ракеты".

Он отметил, что Малайзия согласна с выводами доклада по итогам расследования, но только в том, что касается типа ракеты, и того, где она была произведена. По его мнению, все это не означает, что самолет сбила именно Россия.



Также он добавил, что проводили экспертизу и готовили выводы заинтересованные стороны.

"Это не нейтральная экспертиза... По неким причинам Малайзию не допустили к проверке черного ящика, чтобы понять, что произошло. Мы не знаем, почему нас исключили из экспертизы, но с самого начала мы видели слишком много политики, идея заключалась в том, чтобы не расследовать произошедшее, а, как казалось, попытаться повесить вину на Россию", - полагает премьер Малайзии.

