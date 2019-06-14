Следствие готово назвать имена причастных к крушению малазийского ”Боинга” под Донецком

По информации ”Новой газеты”, на конференции озвучат имена некоторых причастных к крушению самолета. Трансляция будет идти на YouTube-канале голландской полиции.
На прошлой неделе ”Новая” опубликовала расследование, где привела несекретные документы Минобороны. Из бумаг следовало, что за два дня до катастрофы более 170 российских зенитчиков из 53-й бригады ПВО прибыли на военную базу в Миллерово вблизи украинской границы. В тот же день им вручили сухие пайки на пять суток.
Трагедия произошла 17 июля 2014 года над Донбассом, в 35 километрах от границы с Россией. В результате погибли все 298 человек, в том числе 80 детей. Большинство пассажиров были гражданами Нидерландов.
Объединенная следственная группа (JIT) заключила, что ”Боинг” был сбит из зенитно-ракетного комплекса ”Бук”, который доставили на Донбасс из курской ракетной бригады.
После заявления JIT власти Нидерландов и Австралии официально обвинили Россию в крушении самолета. Минобороны России при этом настаивает, что ”Бук” не принадлежит российской армии.
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