23.01.2020, 17:26

Sky News: британская королева Елизавета II одобрила билль о Brexit


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Sky News: британская королева Елизавета II одобрила билль о Brexit
Pixabay

Британская королева Елизавета II одобрила билль о Brexit, который подготовило правительство премьера страны Бориса Джонсона. Об этом сообщает Sky News со ссылкой члена палаты общин страны Найджела Эванса.

По данным издания, сделка Джонсона по Brexit официально стала британским законом. Документ был подписан королевой в четверг, 23 января, и о нем сказал депутатам Эванс.

Стоит отметить, что официального объявления о подписании законопроекта пока не было.

Теперь соглашение о Brexit должен ратифицировать Европейский парламент. Как ожидается, это может произойти на заседании 29 января. Выход Великобритании из ЕС несколько раз откладывался. Он должен произойти 31 января.

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