Sky News: британская королева Елизавета II одобрила билль о Brexit

По данным издания, сделка Джонсона по Brexit официально стала британским законом. Документ был подписан королевой в четверг, 23 января, и о нем сказал депутатам Эванс.

Стоит отметить, что официального объявления о подписании законопроекта пока не было.

Теперь соглашение о Brexit должен ратифицировать Европейский парламент. Как ожидается, это может произойти на заседании 29 января. Выход Великобритании из ЕС несколько раз откладывался. Он должен произойти 31 января.