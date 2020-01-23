Sky News: британская королева Елизавета II одобрила билль о Brexit
Британская королева Елизавета II одобрила билль о Brexit, который подготовило правительство премьера страны Бориса Джонсона. Об этом сообщает Sky News со ссылкой члена палаты общин страны Найджела Эванса.
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