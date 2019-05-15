Скоро новая война? США выводят часть дипломатов из Ирака

США выводят из Ирака часть сотрудников своих дипломатических представительств. Госдепартамент США в среду, 15 мая, распорядился, чтобы страну покинули те сотрудники, в которых посольство в Багдаде и консульство в Эрбиле остро не нуждаются. О причинах решения не сообщается. Визовые отделы в обоих представительствах сейчас закрыты, говорится далее в сообщении Госдепартамента США.

В связи с обостряющимся конфликтом с Ираном США 14 мая повысили степень боевой готовности американских подразделений, задействованных в Ираке и Сирии в антитеррористической операции "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve) против "Исламского государства".