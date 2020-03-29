Скончался писатель-фронтовик Юрий Бондарев

"Юрий Васильевича не стало сегодня днем. Он умер дома", - сказала она. 15 марта Бондареву исполнилось 96 лет.

Бондарев родился в 1924 году, в годы Великой Отечественной войны был неоднократно ранен. Самые известные его произведения — "Батальоны просят огня", "Последние залпы", "Горячий снег", "Тишина", "Берег". Многие произведения писателя были экранизированы.

В 1984 году Бондареву было присвоено звание Героя Социалистического труда.

Летом 1988 года, на XIX Всесоюзной партийной конференции, Бондарев с трибуны сравнил горбачевскую перестройку с самолетом, который подняли в воздух, не зная, есть ли в пункте назначения посадочная площадка.

В 1994 году Бондарев публично отказался принять орден Дружбы народов по случаю своего 70-летия от Бориса Ельцина.