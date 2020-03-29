Скончался писатель-фронтовик Юрий Бондарев

"Юрий Васильевича не стало сегодня днем. Он умер дома", - сказала она. 15 марта Бондареву исполнилось 96 лет.

Бондарев родился в 1924 году. На фронт попал в 18 лет. Боевое крещение принял под Сталинградом. Воевал в артиллерии - был неоднократно ранен.

После войны Бондарев окончил Литературный институт. Самые известные его произведения фронтовой прозы — "Батальоны просят огня", "Последние залпы", "Горячий снег", "Тишина", "Берег". Многие произведения писателя были экранизированы.

Бондарев был одним из авторов сценария киноэпопеи "Освобождение", за которую он получил в 1972 году Ленинскую премию. В 1984 году писателю было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Летом 1988 года с трибуны XIX Всесоюзной партийной конференции Бондарев сравнил горбачевскую перестройку с самолетом, который подняли в воздух, не зная, есть ли в пункте назначения посадочная площадка.

В 1994 году Бондарев публично отказался принять орден Дружбы народов по случаю своего 70-летия от Бориса Ельцина.