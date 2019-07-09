Скончался кандидат в президенты США Росс Перо. Ему было 89 лет

В 1992 году Перо стал настоящей сенсацией предвыборной президентской гонки. В борьбе с действующим президентом Джорджем Бушем-старшим и губернатором Арканзаса Биллом Клинтоном он набрал 19% голосов, что стало абсолютным рекордом от независимых кандидатов.