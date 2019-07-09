09.07.2019, 19:09

Скончался кандидат в президенты США Росс Перо. Ему было 89 лет


rus.delfi.ee
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Росс Перо
Росс ПероФото: Википедия

В Техасе скончался американский миллионер, филантроп и бывший кандидат в президенты США Росс Перо. Об этом сообщила новостная служба CBS.

В 1992 году Перо стал настоящей сенсацией предвыборной президентской гонки. В борьбе с действующим президентом Джорджем Бушем-старшим и губернатором Арканзаса Биллом Клинтоном он набрал 19% голосов, что стало абсолютным рекордом от независимых кандидатов.

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