Скончался итальянский журналист Джульетто Кьеза. Он судился с Эстонией в ЕСПЧ

В декабре 2014 года ему запретили въезд в Эстонию. Он судился с Эстонией, но проиграл, дойдя до Госсуда. Позже он обратился в ЕСПЧ.

В 1980-х годах он работал корреспондентом от ряда итальянских СМИ в СССР. В 1990-е годы продолжал работать журналистом в Москве.