26.04.2020, 17:27

Скончался итальянский журналист Джульетто Кьеза. Он судился с Эстонией в ЕСПЧ


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Eestisse tuleb tagasi Giulietto Chiesa
Eestisse tuleb tagasi Giulietto ChiesaFoto: Tanel Meos

Журналист Джульетто Кьеза, специализировавшийся, в частности, на СССР и России, скончался на 80-м году жизни, сообщает в воскресенье газета La Repubblica.

В декабре 2014 года ему запретили въезд в Эстонию. Он судился с Эстонией, но проиграл, дойдя до Госсуда. Позже он обратился в ЕСПЧ.

В 1980-х годах он работал корреспондентом от ряда итальянских СМИ в СССР. В 1990-е годы продолжал работать журналистом в Москве.

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