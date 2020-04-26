26.04.2020, 17:27
Скончался итальянский журналист Джульетто Кьеза. Он судился с Эстонией в ЕСПЧ
Журналист Джульетто Кьеза, специализировавшийся, в частности, на СССР и России, скончался на 80-м году жизни, сообщает в воскресенье газета La Repubblica.
В декабре 2014 года ему запретили въезд в Эстонию. Он судился с Эстонией, но проиграл, дойдя до Госсуда. Позже он обратился в ЕСПЧ.
В 1980-х годах он работал корреспондентом от ряда итальянских СМИ в СССР. В 1990-е годы продолжал работать журналистом в Москве.
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