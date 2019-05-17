Скончалась всемирно известная в интернете хмурая кошка Грампи Кэт

rus.delfi.ee EST 32

Foto: Christian Petersen, AFP

В возрасте 7 лет скончалась кошка, известная интернет-пользователям во всем мире как Грампи Кэт (Grumpy Cat), пишет The Sun.