Скончалась всемирно известная в интернете хмурая кошка Грампи Кэт

В возрасте 7 лет скончалась кошка, известная интернет-пользователям во всем мире как Грампи Кэт (Grumpy Cat), пишет The Sun.
Как сообщают хозяева кошки, любимица миллионов скончалась во вторник в связи с инфекцией мочеиспускательных путей.
В возрасте 7 лет скончалась кошка, известная интернет-пользователям во всем мире как Грампи Кэт (Grumpy Cat), пишет The Sun.
Как сообщают хозяева кошки, любимица миллионов скончалась во вторник в связи с инфекцией мочеиспускательных путей.
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