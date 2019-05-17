17.05.2019, 13:00

Скончалась всемирно известная в интернете хмурая кошка Грампи Кэт

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Скончалась всемирно известная в интернете хмурая кошка Грампи Кэт
Foto: Christian Petersen, AFP

В возрасте 7 лет скончалась кошка, известная интернет-пользователям во всем мире как Грампи Кэт (Grumpy Cat), пишет The Sun.

Как сообщают хозяева кошки, любимица миллионов скончалась во вторник в связи с инфекцией мочеиспускательных путей.

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