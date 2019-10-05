Сколько зарабатывают учителя в Германии и другие факты о профессии

Зарплата

Оклад учителя в Германии зависит от федеральной земли, наличия статуса

чиновника (Beamter) и типа школы, где он работает. В любом случае учителя получают зарплату выше средней по стране и им грех жаловаться.

По данным портала Gehalt.de, при 40-часовой рабочей неделе это примерно от 2900 до 4626 евро в месяц брутто.

Как стать

Педагогов в Германии готовят для начальной и средней школы, а также гимназий. Те, кто собираются преподавать именно в гимназиях, поступают в университет, а не в высшее специальное учебное заведение (Fachhochschule). Там они осваивают научную методику преподавания и тщательно изучают свои предметы.

В Германии учитель преподает в школе не один, а сразу два предмета. Комбинации могут быть разными: география и искусство, математика и литература. Во время учебы будущие педагоги сдают два государственных экзамена - Erstes Staatsexamen и Zweites Staatsexamen. Между ними необходимо пройти практику в школах (Referendariat), которая длится примерно полтора года. Тем, кто приехал из других стран с педагогическим образованием, придется подтверждать диплом и доучиваться, чтобы вести еще один предмет.

Дефицит учителей начальных классов

Профессия учителя в Германии - точно перспективная. По статистике, из-за бэби-бума в немецких семьях и притока мигрантов в ближайшие годы понадобится около 2400 новых начальных школ и 24 тысячи педагогов. Но это лишь теоретические подсчеты - представители Немецкого союза учителей (Deutsche Lehrerverband) недавно заявили о нехватке 40 тысяч сотрудников. Пока эту проблему пытаются решить на региональном уровне разными способами, например, совмещают классы.

Как стать учителем без специального образования