Сколько зарабатывают учителя в Германии и другие факты о профессии
Немецкий портал DW в честь Дня учителя составил 4 факта о работе педагога в Германии.
Немецкий портал DW в честь Дня учителя составил 4 факта о работе педагога в Германии.
Зарплата
Оклад учителя в Германии зависит от федеральной земли, наличия статуса
чиновника (Beamter) и типа школы, где он работает. В любом случае учителя получают зарплату выше средней по стране и им грех жаловаться.
По данным портала Gehalt.de, при 40-часовой рабочей неделе это примерно от 2900 до 4626 евро в месяц брутто.
Как стать
Педагогов в Германии готовят для начальной и средней школы, а также гимназий. Те, кто собираются преподавать именно в гимназиях, поступают в университет, а не в высшее специальное учебное заведение (Fachhochschule). Там они осваивают научную методику преподавания и тщательно изучают свои предметы.
В Германии учитель преподает в школе не один, а сразу два предмета. Комбинации могут быть разными: география и искусство, математика и литература. Во время учебы будущие педагоги сдают два государственных экзамена - Erstes Staatsexamen и Zweites Staatsexamen. Между ними необходимо пройти практику в школах (Referendariat), которая длится примерно полтора года. Тем, кто приехал из других стран с педагогическим образованием, придется подтверждать диплом и доучиваться, чтобы вести еще один предмет.
Дефицит учителей начальных классов
Профессия учителя в Германии - точно перспективная. По статистике, из-за бэби-бума в немецких семьях и притока мигрантов в ближайшие годы понадобится около 2400 новых начальных школ и 24 тысячи педагогов. Но это лишь теоретические подсчеты - представители Немецкого союза учителей (Deutsche Lehrerverband) недавно заявили о нехватке 40 тысяч сотрудников. Пока эту проблему пытаются решить на региональном уровне разными способами, например, совмещают классы.
Как стать учителем без специального образования
Из-за дефицита учителей в Германии появилась возможность стать педагогом еще до получения специального диплома. Например, люди со степенью магистра по техническим или гуманитарным наукам могут практиковаться в школах и доучиваться на педагога одновременно. Только в 2017 году в немецкие школы устроились 4400 таких специалистов. Педагоги без диплома учителя могут зарабатывать около 2900 евро в месяц до вычета налогов.
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