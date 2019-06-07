Скандал в Литве: специалист по защите прав детей явилась на опрос подростка пьяной

У следователя, который опрашивал подростка, состояние специалиста вызвало подозрение. Выяснилось, что специалист пьяна (2,99 промилле).

Сотруднице службы по правам ребенка грозит административная ответственность (за пьянство на рабочем месте), ей назначен штраф в размере 30 евро.

О происшествии уведомили начальство специалиста, который решит вопрос профпригодности сотрудницы, нарушившей закон.

Пресс-секретарь Государственной службы по правам ребенка и усыновлению Арунас Малиновскис сказал DELFI, что специалист грубо нарушила этику, она отстранена от своих обязанностей.

"В данный момент проводят служебную проверку. Сотрудницу отстранили от службы. У нас есть внутренний кодекс этики, за его грубое нарушение грозит увольнение с работы", — сказал Малинаускас.

По его словам, у проштрафившейся специалистки уже было одно взыскание за несоблюдение графика работы.