Скандал в Финляндии: министр финансов заказала тренинги ораторского мастерства за 50 тысяч еврои теперь уходит в отставку
Министр финансов Финляндии Катри Кулмуни уходит в отставку, передает YLE. Причиной досрочного сложения полномочий стал скандал вокруг тренингов ораторского мастерства, которые Кулмуни заказала у консалтинговой компании на сумму в 50 тысяч евро.
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