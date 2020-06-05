Скандал в Финляндии: министр финансов заказала тренинги ораторского мастерства за 50 тысяч евро и теперь уходит в отставку
Министр финансов Финляндии Катри Кулмуни уходит в отставку, передает YLE. Причиной досрочного сложения полномочий стал скандал вокруг тренингов ораторского мастерства, которые Кулмуни заказала у консалтинговой компании на сумму в 50 тысяч евро.
Умер заразившийся коронавирусом экс-министр правительства РФ
Выпадала розетка: Муж придумал, как закрепить ее без саморезов
Грета Тунберг стала экспертом по коронавирусу и всех рассмешила
Трюк с мылом: за пару минут горелки как новые