Скандал в Финляндии: министр финансов заказала тренинги ораторского мастерства за 50 тысяч евро и теперь уходит в отставку

Она сообщила о своем решении покинуть пост главы Минфина на пресс-конференции, состоявшейся в пятницу.

"Я должна нести политическую ответственность", — заявила она.

Причиной досрочного сложения полномочий стал скандал вокруг тренингов ораторского мастерства, закупленных на деньги государства у консалтинговой компании. Эти услуги обошлись казне в 50 тысяч евро.

Позже Кулмуни сообщила, что вернет эти деньги в госказну из собственных стредств.

Кулмуни останется на посту председателя партии "Центр".

Премьер-министр Финляндии Санна Марин в твиттере сообщила, что поддерживает Кулмуни в ее решении. Также она заявила, что уважает ее как человека и благодарит за сотрудничество.