Скандал из-за статьи о связях с ультраправыми. О чем спорят СМИ Украины

Скандал между двумя изданиями, как полагают эксперты, показал важную проблему — табуированность в украинских СМИ темы "рукопожатности" праворадикальных движений. DW разбиралась в деталях конфликта.

Что стало поводом для конфликта?

Проект StopFake был создан в 2014 году студентами и преподавателями Могилянской школы журналистики. Эта организация специализируется на разоблачении фейков и борьбе с российской пропагандой. За годы существования StopFake завоевал доверие международных СМИ и был отмечен рядом наград в сфере медиа. Образованное в 2018 году независимое онлайн-издание "Заборона" пишет, как указано на его сайте, "о тенденциях в обществе и культуре", его деятельность поддерживается западными донорами.

Все началось со статьи "Забороны" о Денисе Никитине — живущем в Украине футбольном хулигане из России, создателе популярного среди ультраправых бренда одежды White Rex и, как написало издание, "одном из главных неонацистов Европы". Материал появился на сайте издания 2 июня и в тот же день был размещен на странице "Забороны" в Facebook, но спустя непродолжительное время администрация соцсети заблокировала его.

После жалобы издания материал был снова разблокирован — в Facebook сказали, что он был заблокирован по ошибке. Но некоторые читатели "Забороны" предположили, что блокировка связана с партнерством Facebook со StopFake — в марте этого года организация стала одним из двух партнеров Facebook по проверке украинского контента соцсети. Спустя месяц, 3 июля, "Заборона" опубликовала статью под заголовком "Facebook заблокировал "Заборону" за критику неонацистов. Выяснилось, что украинские фактчекеры тесно с ними дружат".

В материале говорилось о симпатиях к украинским ультраправым сооснователя и главного редактора проекта StopFake Евгения Федченко и Марко Супруна — автора видеороликов для англоязычной версии YouTube-канала проекта StopFake. Последнего, как утверждала "Заборона", "можно часто встретить в компании одиозных праворадикалов".

На публичном мероприятии в 2017 году, писали далее авторы статьи, Марко Супрун выступал на одной сцене с лидером неонацистской группы "Сокира Перуна" Арсением Белодубом и фронтменом праворадикальной рок-группы "Кому Вниз" Андреем Середой. Известно, что "Сокира Перуна" пользуется большой популярностью среди праворадикалов, в текстах их песен публично отрицается Холокост, высказываются симпатии к национал-социализму и нацистским деятелям, а на концертах используются нацистские флаги и свастика, о чем сообщали различные СМИ. "Заборона" нашла видео в Instagram, где Андрей Середа рассказывает о "казаческом ритуале братания", который они прошли вместе с Супруном и Белодубом. В статье "Забороны" также говорилось о связях Супруна с членами агрессивной ультраправой группировки С14 и "Правым сектором".