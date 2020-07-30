Ситуация в Литве заметно ухудшилась: глава Минздрава говорит о введении локального карантина

"Возвращение масок планировалось при показателе 5 больных на 100 000 жителей, вчера это решение было принято. Маски и дистанция, это наименее неудобный фактор, он не останавливает экономику, не мешает жить.

Следующий шаг, возможно – ограничение количества людей на мероприятиях, в местах массового скопления людей. Если бы люди вели себя ответственно, то этого было бы достаточно, поскольку для распространения болезни нужен тесный контакт без средств защиты.

Если увидим, что болезнь распространяется где-то в регионе или в каком-то месте очень интенсивно, но может быть введен локальный карантин. Правительство решило прибегнуть к таким мерам, чтобы не пришлось останавливать экономику", - сказал министр.

На вопрос о возможной второй волне пандемии Аурелиюс Верига ответил так: "Делать прогнозы сложно. Но страны, которые столкнулись со второй волной, отмечают, что она бывает больше, чем первая. Трудно объяснить, почему. Возможно, потому что люди после карантина начинают много общаться, это вызывает распространение вируса. Все зависит от нескольких факторов. В первую очередь, от сознательности людей, использования рекомендуемых средств. От того, будем ли изолироваться, вернувшись из определенных стран, как будем себя вести, если почувствуем симптомы".

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!