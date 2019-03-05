"Система е-Здоровья — больной с рождения ребенок". В Латвии заморожен проект электронной системы здравоохранения

"э-Здоровье — очень неудавшийся, больной с рождения и неправильно принятый при родах ребенок системы", — сказала Винькеле.

По словам Винькеле, лично она свернула бы нынешний проект э-Здоровья совсем. "Но, к сожалению, факт таков — есть определенные обязательства перед финансированием со стороны еврофондов, которые мы взяли на себя, реализуя э-Здоровье".

C 1 января 2018 года использование системы е-Здоровья в Латвии является обязательным.

Общая сумма, выделенная на проекты по разработке системы электронного здравоохранения, софинансируемые из Европейского фонда регионального развития, составляет 10,2 млн евро. Это финансирование было распределено между восемью разработчиками.

Разработчикам е-Здоровья было выделено: Lattelecom Technology — 2,9 млн евро; Datorzinību centrs и ABC Software — 3,5 млн евро; In-volv, Tieto Latvia и ABC software — 576 000 евро: Lattelecom и Exigen services Latvia — 3,2 млн евро.