Сирия сообщила об уничтожении Турцией двух военных самолетов

Сирийские государственные СМИ сообщили об уничтожении Турцией двух военных самолетов. В воскресенье, 1 марта, самолеты сирийских правительственных войск были сбиты в провинции Идлиб на северо-западе страны, пилоты сумели катапультироваться и благополучно приземлились, сообщило агентство САНА.

Ранее в соцсетях и СМИ курсировала неподтвержденная информация об уничтожении в Идлибе некоего самолета. В частности, сирийские государственные СМИ сообщили о сбитом турецком беспилотнике в районе города Саракиб в провинции Идлиб и одновременно опровергли данные об уничтожении правительственного самолета Сирии, которые ранее опубликовало турецкое агентство Anadolu.

Тем временем представители сирийской оппозиции в соцсетях сообщили о том, что был сбит военный самолет, принадлежащий либо войскам Асада, либо ВКС России. В Москве опровергли информацию о том, что на северо-западе Сирии был сбит российский бомбардировщик Су-24. "Самолеты ВКС России выполняют задачи в обычном режиме", - заявили в Минобороны РФ.

Анкара сообщила о начале военной операции в Сирии