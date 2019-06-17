SIPRI: атомного оружия в мире стало меньше, но ядерные державы продолжают его модернизировать

По подсчетам SIPRI, общее уменьшение ядерных арсеналов произошло в основном благодаря России и США, на которые совокупно приходится свыше 90% ядерных вооружений. Они продолжали сокращать стратегические ядерные силы в соответствии с Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), делая при этом и односторонние шаги в сторону сокращения.

В 2018 году обе страны объявили о достижении оговоренного в договоре лимита в установленные сроки. Срок действия СНВ-3 истекает в 2021 году, если не будет его продления. В настоящее время страны-подписанты его не обсуждают, а перспективы дальнейшего сокращения российских и американских ядерных сил становятся все более маловероятными на фоне политических и военных разногласий между двумя государствами.

Как утверждают эксперты института, по состоянию на январь 2019 года ядерный арсенал России насчитывал около 4330 боеголовок. В их числе 2500 стратегических наступательных, из которых около 1600 развернуты на баллистических ракетах наземного и морского базирования и на авиабазах. Помимо этого, вооруженные силы РФ располагали примерно 1830 тактическими ядерными боеголовками, размещенными в центральных хранилищах. Кроме того, ожидали утилизации 2170 списанных боеголовок. Таким образом, по информации SIPRI, общее количество ядерных зарядов в России составило около 6500.

В соответствии с договором СНВ-3 в феврале 2018 года Россия отчиталась о 1444 боеголовках, развернутых на 527 стратегических средствах доставки. Объявленное по СНВ-3 количество боеголовок отличается от приведенного в докладе, поскольку договор не распространяется на вооружения, находящиеся на авиабазах.

По состоянию на январь 2019-го ядерный арсенал США насчитывал 3800 боеголовок — примерно такое же количество, что и в январе 2018 года. Он включал около 1750 развернутых боеголовок, из которых приблизительно 1600 стратегических и 150 тактических, а также примерно 2050 боеголовок в резерве и около 2385 отслуживших свой срок и ожидавших демонтажа. Совокупное число всех ядерных зарядов США составляло 6185 единиц.

В докладе отмечается, что и у России, и у США есть дорогостоящие программы по замене и модернизации ядерных боеголовок, а также ракетных и авиационных средств их доставки. В 2018 году Министерство обороны США приняло план разработки новых ядерных вооружений и модифицирования других, чтобы повысить их роль и практические возможности.

Ядерные арсеналы всех остальных стран значительно меньше, однако все эти государства либо разрабатывают новые системы, либо уже размещают их, либо объявляют о намерении идти по этому пути. Китай, Индия и Пакистан наращивают запасы таких вооружений и "расширяют производство расщепляющихся материалов военного назначения в объемах, способных привести к существенному увеличению их запасов ядерного оружия в следующем десятилетии".

КНДР продолжает рассматривать свою ядерную программу как стержень национальной безопасности. При этом в 2018 она объявила мораторий на проведение испытаний атомного оружия, а также баллистических ракет среднего и дальнего радиусов действия.

В Пентагоне считают, что Россия имеет примерно до 2000 нестратегических ядерных боезарядов, на которые не распространяется СНВ-3. В их число входят баллистические ракеты меньшей дальности, крылатые ракеты наземного базирования, включая ракеты 9M729, которые, как считают США, нарушают условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также противокорабельные и противосубмаринные ракеты, торпеды и глубинные бомбы.

Глава Разведывательного управления Минобороны США генерал Роберт Эшли также заявил, что ядерный арсенал России значительно увеличится в ближайшие 10 лет. Благодаря новым разработкам РФ может увеличить число стратегических ядерных боезарядов в случае возникновения кризиса. Кроме того, по его словам, Россия, скорее всего, не следует объявленному ей мораторию на ядерные испытания и проводит испытания ядерных зарядов в Арктике, в нарушение Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Между тем президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может не продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, так как ее оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность страны. По его словам, российские конструкторы и военные "сделали значительный шаг вперед", а продлевать договор не готовы в том числе и в США.