Швейцарской компании грозят санкциями за "Северный поток — 2"

Американские сенаторы-республиканцы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарскую компанию Allseas о возможных санкциях, если та продолжит участвовать в проекте газопровода "Северный поток — 2". "Мы понимаем, что российское правительство платит Allseas значительную сумму за завершение строительства газопровода", — говорится в письме сенаторов руководителю Allseas Эдварду Хереме, опубликованном в четверг, 19 декабря. Однако если компания продолжит работу "хотя бы один день" после подписания американского закона о санкциях, Allseas может столкнуться с "потенциально разрушительными юридическими и экономическими санкциями".

Штрафные меры, прописанные в законе "О защите энергетической безопасности Европы", направлены на компании-операторы судов, с помощью которых через Балтийское море прокладывают трубы для "Северного потока — 2". В письме сенаторы ссылаются на то, что Allseas использует как минимум один корабль для прокладки таких труб. Политики заявляют, что любые лица, которые предоставят свои суда для прокладки труб "Северного потока — 2", будут подвергнуты санкциям. В частности, им запретят въезд в США, а любая собственность, находящаяся на территории страны, будет заморожена. Это может повлиять на активы Allseas в Техасе, а также на суда компании, которые курсируют в территориальных водах США.