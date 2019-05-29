Шведский эксперт: Россия — типичная страна, которая начинает большие войны

- Я думаю, что избрание Зеленского — это протест против олигархии Порошенко. Люди хотят сломать эту систему. За Порошенко проголосовали в основном националисты да некая часть истеблишмента. В Харькове и в Одессе, где его поддерживали мэрии, во втором туре он проиграл на 90%. Люди хотят борьбы с коррупцией, ускорения экономического роста и окончания войны.

- Но войну остановить, скорее всего, не удастся…

- Это мы не знаем. Я не думаю, что Кремль будет что-нибудь предпринимать, пока они не узнают, какое будет правительство. А оно будет сформировано только к концу года.

- Что бы вы порекомендовали сделать новому президенту Украины в первую очередь?

- Одну вещь, которую я бы посоветовал, он уже сделал — уволил генпрокурора Владимира Луценко. А вторая — назначить прокурора, который будет бороться с коррупцией.

Держава в упадке

- В своей новой книге Вы называете Россию державой, приходящей в упадок. Поясните свою мысль.

- Мы видим, что Россия сейчас занимает 11-е место в мире по ВВП в долларовом выражении — почти 1631 млрд. Это — шестая в мире страна по объемам военных расходов (по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), 61,4 млрд долларов в 2018 году& — DELFI). И, не забывайте, у России есть ядерное оружие. На мой взгляд, это очень опасная ситуация. Это типичная страна, которая начинает большие войны. Такой была Австрия, когда она начала Первую мировую войну. Это был классический пример державы в упадке.

Кроме того, экономика России сейчас растет крайне медленно. Это значит, что и население не будет богатеть. То есть, если и воевать, то лучше это делать сейчас, чем через несколько лет.

- В чем сила путинского режима, а в чем его слабость?

- Сильная сторона — это то, что Путин все-таки держит власть. А слабая — это спад экономики. Полный застой, как в брежневские времена: ничего невозможно делать. Плюс, у этого режима нет гибкости.

- В книге Вы пишите, что путинскую Россию невозможно реформировать и что нынешняя система не сможет выжить без Путина. То есть так или иначе стране придется пройти через некий политический коллапс?

- В истории есть много примеров слабых политических систем, которые при этом очень долго существовали. Это тянется и тянется, страна пребывает, выражась медицински, в вегетативном состоянии. И нужен какой-нибудь сильный толчок, который спровоцировал бы коллапс. Так было на Кубе, в Зимбабве, в Португалии в последние годы правления Антониу де Салазара, который руководил страной 36 лет.

- Сколько примерно Россия может пребывать в таком состоянии? Пять, десять, двадцать лет?

- На мой взгляд, несколько лет. Это авторитарная система, которая держится на конкретном человеке. Нет идеологии, нет монарха, нет партии. Такие системы без всяких факторов легитимности обычно долго не живут.

Цинизм вместо идеологии

- Но у Путина все-таки есть какая-никакая идеология. Главные ее постулаты: Россия была и останется империей, она наследница СССР, а главная гражданская доблесть в стране — подчиняться власти. Разве не так?

- Да, есть набор идей, но Путину не хватает последовательности в этом. Слишком очевидно, что настоящей идеологии нет. Даже в плане империализма: Путин вовсе не дополнительных территорий хочет для России, а дестабилизации у соседей. Чтобы у других было хуже, чем у него. Это как в старом советском анекдоте, когда у колхозника умирает корова, но есть возможность загадать одно желание. И что он просит? Чтобы у соседа тоже корова умерла. Так действует и Путин: в России лучше не будет, но зато и у соседей будет плохо.

Путин иногда действительно пытается действовать как демократический лидер. Он несколько раз навещал жертв политических репрессий 1930-х годов. Он — не националист, старается поддерживать межэтнический мир, с уважением относится и к мусульманам, и к евреям. Но эта "всеядность" в итоге говорит о цинизме, а значит идеология размывается.

- Некоторые считают, что в цинизме Путина — секрет его успеха. Другие, наоборот, думают, что эта черта его часто подводит, особенно в масштабных вопросах.

- Согласен, стратегически это минус. Но тактически — это плюс. В краткосрочном плане это помогает ему без комплексов решать всякие проблемы. А стратегически это означает, что он не может дать стране экономическое развитие.