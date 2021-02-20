Швеция и Дания вводят прививочные сертификаты. Какие у них плюсы и минусы?

К лету Швеция и Дания планируют ввести электронные документы с данными о сделанных прививках, что, например, облегчит путешествия. Кто выиграет от этого, а кто проиграет? И как обстоят дела в других странах?
Швеция до сих пор была известна своим "особым курсом" в борьбе с коронавирусом. Вместо локдаунов и ограничений, как в других европейских странах, шведы вначале полагались на коллективный иммунитет, а затем на здравый смысл населения. За это страну нещадно критиковали, особенно после того, как уровень заражений неудержимо устремился вверх и во много раз превысил показатели в соседних странах. По данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в Швеции заразились коронавирусом более 600 000 человек.
Теперь эта скандинавская страна в очередной раз идет особым путем — на этот раз с соседней Данией. К лету здесь планируют ввести цифровой сертификат вакцинации.
Для чего и для кого нужна карта прививок?
По словам шведского министра информационных технологий Андерса Игемана, речь, прежде всего, идет о том, чтобы человек мог легко и просто доказать, что прошел вакцинацию.Такие доказательства, считает он, могут оказаться важными в будущем, например, при въезде в другие страны или при посещении культурных и спортивных мероприятий. Цифровая инфраструктура для прививочного сертификата должна быть готова к 1 июня, в ее создании принимают участие несколько ведомств.
Дания объявила о планах ввести сертификаты вакцинации даже раньше Швеции. Одна из целей властей в Копенгагене — позволить жителям беспрепятственно совершать командировки в другие страны. Данные о прививках должны быть доступны на сайте датской системы здравоохранения или через специальное приложение на смартфоне.
Как в Дании и Швеции обстоят дела с вакцинацией?
На сегодняшний день электронным сертификатом вакцинации могли бы воспользоваться лишь немногие. По данным онлайн-платформы Our World in Data на 14 февраля, в Дании прошли вакцинацию 6,87% населения, а в Швеции — 4,53%. Таким образом уровень вакцинации в обеих странах аналогичен показателям в Германии (4,95 процента) и Европейском Союзе. Для сравнения: в Израиле, который лидирует в мире по этому показателю, прививку против коронавируса сделали уже около 74 процентов населения.
Пока непонятно, удастся ли в конечном счете вакцинировать большинство шведов. Страна критически настроена к прививкам после того, как около десяти лет назад массовая вакцинация против свиного гриппа привела к тяжелым последствиям для здоровья детей и подростков. Сотни заболели неизлечимой нарколепсией — своего рода патологической, болезненной сонливостью. Вакцинация обернулась тогда одним из крупнейших медицинских скандалов в стране и до сих пор еще не выветрилась из памяти шведов.
Кто лишится привилегий?
Имея документ о сделанных прививках, вакцинированные люди смогут пользоваться привилегиями. Звучит, на первый взгляд, хорошо, но у ситуации есть и обратная сторона. Критики опасаются, что это приведет к фактически неофициальной обязательной вакцинации — прежде всего для людей, которые хотят и должны много путешествовать или хотят снова участвовать в общественной жизни. По мнению министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера (Horst Seehofer), это может разделить общество. Есть опасения, что подобная ситуация также поколебает доверие к политикам, которые ранее исключали обязательную вакцинацию.
Кроме того, с точки зрения критиков, нельзя говорить о справедливости получения преимуществ от вакцинации до тех пор, пока в наличии не будет достаточно вакцины. И плюс ко всему: у некоторых групп людей имеются ограничения по прививкам. Так, лицам, страдающим тяжелой аллергией или принимающим иммунодепрессанты, следует вакцинироваться только после консультации с врачом, а беременные и кормящие женщины должны и вовсе полностью отказаться от вакцины. В таком случае эти люди будут лишены льгот, не имея никаких возможностей что-либо предпринять.
Какие планы у других европейских стран?
Другие европейские страны, такие как Греция, Кипр и Испания, также призывают к созданию единого сертификата о прививках, чтобы вакцинированные люди могли снова свободно путешествовать, а туристическая отрасль начала развиваться. Польша и Румыния уже объявили, что отказываются от обязательного карантина для въезжающих, если они вакцинированы против коронавируса.
ЕС также намерен утвердить единый сертификат о вакцинации от коронавируса. Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис сказала, что ей нужен не "паспорт прививок", а "сертификат о вакцинации": "Разница в том, что в документ, о котором мы думаем, будут включены все данные, касающиеся вакцинации".
Кириакидис надеется и на научную пользу начинания. "Это дает нам представление об развитии вируса, а также о возможных побочных эффектах, которые проявляются лишь спустя время". Кроме того, по его словам, сертификаты позволили бы дифференцированно подходить к реабилитации пациентов независимо от того, в какой европейской стране они находятся.
Немецкий Совет по этике высказался против паспорта вакцинации. По мнению членов совета, нельзя исключать, что вакцинированные люди продолжают распространять вирус. При этом ношение масок и соблюдение социальной дистанции, считают в Совете по этике, могут сохраняться еще довольно долго, если в этом будет необходимость. О большей свободе действий можно будет подумать лишь в том случае, если же будет достоверно установлено, что вакцина способна сдерживать распространение вируса SARS-CoV-2 и его передачу от человека к человеку.
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Коронавирус SARS-CoV-2
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