Швеция и Дания вводят прививочные сертификаты. Какие у них плюсы и минусы?

Швеция до сих пор была известна своим "особым курсом" в борьбе с коронавирусом. Вместо локдаунов и ограничений, как в других европейских странах, шведы вначале полагались на коллективный иммунитет, а затем на здравый смысл населения. За это страну нещадно критиковали, особенно после того, как уровень заражений неудержимо устремился вверх и во много раз превысил показатели в соседних странах. По данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в Швеции заразились коронавирусом более 600 000 человек.

Теперь эта скандинавская страна в очередной раз идет особым путем — на этот раз с соседней Данией. К лету здесь планируют ввести цифровой сертификат вакцинации.

Для чего и для кого нужна карта прививок?

По словам шведского министра информационных технологий Андерса Игемана, речь, прежде всего, идет о том, чтобы человек мог легко и просто доказать, что прошел вакцинацию.Такие доказательства, считает он, могут оказаться важными в будущем, например, при въезде в другие страны или при посещении культурных и спортивных мероприятий. Цифровая инфраструктура для прививочного сертификата должна быть готова к 1 июня, в ее создании принимают участие несколько ведомств.

Дания объявила о планах ввести сертификаты вакцинации даже раньше Швеции. Одна из целей властей в Копенгагене — позволить жителям беспрепятственно совершать командировки в другие страны. Данные о прививках должны быть доступны на сайте датской системы здравоохранения или через специальное приложение на смартфоне.

Как в Дании и Швеции обстоят дела с вакцинацией?

На сегодняшний день электронным сертификатом вакцинации могли бы воспользоваться лишь немногие. По данным онлайн-платформы Our World in Data на 14 февраля, в Дании прошли вакцинацию 6,87% населения, а в Швеции — 4,53%. Таким образом уровень вакцинации в обеих странах аналогичен показателям в Германии (4,95 процента) и Европейском Союзе. Для сравнения: в Израиле, который лидирует в мире по этому показателю, прививку против коронавируса сделали уже около 74 процентов населения.