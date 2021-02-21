ШОКИРУЮЩЕЕ ФОТО | В США и Нидерландах обломки самолетов упали на жилые районы(2)
В США и Нидерландах произошли похожие инциденты, при которых обломки с летевших пассажирских самолетов упали на жилые районы.
В США и Нидерландах произошли похожие инциденты, при которых обломки с летевших пассажирских самолетов упали на жилые районы.
В США у Boeing 777 авиакомпании United Airlines, летевшего в Гонолулу, вечером в субботу, 20 февраля, отвалились части правого двигателя вскоре после вылета из Денвера в штате Колорадо. В результате один крупный обломок упал в саду одного из жилых домов, другие - на спортивную площадку. По счастливой случайности никто не пострадал.
На борту самолета находился 231 пассажир и 10 членов экипажа. Пострадавших среди них также нет. Самолету после аварии удалось вернуться в Денвер и совершить аварийную посадку. Большинство пассажиров уже вылетели в Гонолулу другим рейсом. Причины аварии выясняются.
В полиции заявили, что они в шоке от случившегося. Стражи порядка приводят слова очевидцев, сказавших, что они услышали очень громкий взрыв, а потом увидели падавший на землю объект, похожий на самолет, но это оказались обломки.
Аналогичный инцидент 20 февраля произошел и в Нидерландах. На грузовом самолете Boeing 747-400F, летевшем из Маастрихта в Нью-Йорк, в одном из четырех двигателей вспыхнул пожар, отвалившиеся от лайнера части упали на землю, в результате чего пострадали два человека: пожилая женщина была госпитализирована с травмой головы, а ребенок получил ожоги при попытке поднять горячий обломок. Самолету удалось благополучно приземлиться в бельгийском Льеже. Следственные органы не нашли связи между инцидентами в США и Нидерландах.
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