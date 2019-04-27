27.04.2019, 17:50

Шестеро детей погибли в перестрелке военных с террористами на Шри-Ланке


NEWSru.com
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Шестеро детей погибли в перестрелке военных с террористами на Шри-Ланке
Foto: AFP/SCANPIX

Тела 15 человек, включая шестерых детей, обнаружены на месте ожесточенной перестрелки, произошедшей в пятницу вечером на востоке Шри-Ланки, сообщает Reuters со ссылкой на источник в военных кругах. Перестрелка между военными и предполагаемыми исламистами произошла в городе Сейнтамаруту к югу от города Баттикалоа, где в пасхальное воскресенье 21 апреля прогремел один из взрывов.

В заявлении военных говорится, что при приближении войск к дому, где находился склад взрывчатых веществ, раздались три взрыва и началась стрельба. Военные открыли ответный огонь. Террористы предположительно были членами местной группировки National Towheed Jama'at (NTJ, "Таухид джамаат"), которых власти считают причастными к серии атак на гостиницы и католические храмы 21 апреля.

По словам представителя полиции, среди 15 погибших трое были предполагаемыми смертниками. Один ребенок, попавший под перекрестный огонь, госпитализирован.

CNN со ссылкой на генерал-майора Аруну Джаясекеру сообщает, что среди погибших шестеро — предполагаемые террористы, остальные — гражданские лица. Проверяется их связь с боевиками. Они могут быть членами их семей, передает ВВС, ссылаясь на полицию.

По словам Джаясекеры, двое раненых подозреваемых скрылись, один из них — на мотоцикле. Один из шести ликвидированных террористов опознан как видный член NTJ Мохамед Нияс. Ранее в заявлении армии Нияс был назван зятем Захрана Хашима, который считается лидером боевиков, устроивших взрывы 21 апреля. По официальным данным, Хашим был одним из смертников.

Во время другого рейда в том же районе военные обнаружили материалы для изготовления бомб, взрывчатые вещества и тысячи металлических шариков, а также обмундирование и флаги террористической группировки "Исламское государство". Напомним, ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Пасху, однако связь между нападавшими и членами группировки пока не установлена.

В пятницу власти Шри-Ланки начали в стране масштабную операцию по поиску террористов. Президент Майтрипала Сирисена распорядился осмотреть все жилые дома и составить списки постоянных жителей каждого строения, чтобы исключить возможность проживания там неизвестных людей.

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