Шестеро детей погибли в перестрелке военных с террористами на Шри-Ланке

В заявлении военных говорится, что при приближении войск к дому, где находился склад взрывчатых веществ, раздались три взрыва и началась стрельба. Военные открыли ответный огонь. Террористы предположительно были членами местной группировки National Towheed Jama'at (NTJ, "Таухид джамаат"), которых власти считают причастными к серии атак на гостиницы и католические храмы 21 апреля.

По словам представителя полиции, среди 15 погибших трое были предполагаемыми смертниками. Один ребенок, попавший под перекрестный огонь, госпитализирован.

CNN со ссылкой на генерал-майора Аруну Джаясекеру сообщает, что среди погибших шестеро — предполагаемые террористы, остальные — гражданские лица. Проверяется их связь с боевиками. Они могут быть членами их семей, передает ВВС, ссылаясь на полицию.

По словам Джаясекеры, двое раненых подозреваемых скрылись, один из них — на мотоцикле. Один из шести ликвидированных террористов опознан как видный член NTJ Мохамед Нияс. Ранее в заявлении армии Нияс был назван зятем Захрана Хашима, который считается лидером боевиков, устроивших взрывы 21 апреля. По официальным данным, Хашим был одним из смертников.