Шесть человек погибли в результате стрельбы в США

Как сообщили в полиции, в результате инцидента погиб, в частности, 40-летний офицер Джозеф Силс. Предполагается, что он вышел на преступников в ходе расследования дела, однако был застрелен около кладбища.

После этого стрельба продолжилась в супермаркете на расстоянии около одной мили от места убийства Силс. В результате погибли двое вооруженных людей, а также трое очевидцев.

Отмечается, что еще двое сотрудников полиции были ранены.

Ранее в декабре лейтенант ВВС Саудовской Аравии Мухаммед аш-Шамрани устроил стрельбу на авиабазе Военно-морских сил США в штате Флорида. В результате погибли три человека. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что король Саудовской Аравии окажет им помощь.