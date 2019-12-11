Шесть человек погибли в результате стрельбы в США

Жертвами стрельбы в американском городе Нью-Джерси стали шесть человек. Об этом сообщает Associated Press.
Как сообщили в полиции, в результате инцидента погиб, в частности, 40-летний офицер Джозеф Силс. Предполагается, что он вышел на преступников в ходе расследования дела, однако был застрелен около кладбища.
После этого стрельба продолжилась в супермаркете на расстоянии около одной мили от места убийства Силс. В результате погибли двое вооруженных людей, а также трое очевидцев.
Отмечается, что еще двое сотрудников полиции были ранены.
Ранее в декабре лейтенант ВВС Саудовской Аравии Мухаммед аш-Шамрани устроил стрельбу на авиабазе Военно-морских сил США в штате Флорида. В результате погибли три человека. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что король Саудовской Аравии окажет им помощь.
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