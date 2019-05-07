07.05.2019, 10:00

Шереметьево потребовало наказать снимавших катастрофу на видео за неэтичные высказывания

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rus.delfi.ee
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SSJ100
SSJ100Foto: Sergei Fadeichev, Sergei Fadeichev/TASS

Руководство Шереметьево потребовало ”строжайшим образом” наказать должностных лиц, которые снимали на камеру мобильного телефона катастрофу самолета ”Аэрофлота”, находясь в служебной зоне аэропорта.

В заявлении Шереметьево сказано, что поведение этих людей порочит профессиональную честь и человеческое достоинство, а их высказывания противоречат ”всем нормам общечеловеческой морали и профессиональной этики”, передает Meduza.

Представители аэропорта отметили, что сотрудники группы компаний ”МАШ” и ”Аэрофлота” в случившемся не участвовали. О какой видеозаписи идет речь, в Шереметьево не уточнили.

После катастрофы в Шереметьево в интернете появилась видеозапись, на которой несколько человек, в том числе в форме, со смехом обсуждают аварийную посадку самолета ”Аэрофлота”. Один из них говорит: ”Нормально он сел, с огоньком”.

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... нет слов 😞 RepostBy @alenavodonaeva: "Давайте не будем привязываться к тем, кто вышел из самолета со своим багажом. Предполагаю это были пассажиры бизнес класса, которые: 1) понесут за это ответственность, тк есть такая статья - непреднамеренное убийство и в этом пусть разбирается СК и 2) им до конца жизни будут сниться сгоревшие заживо в хвосте самолета люди цена жизни которых, стоила дешевле барахла ручной клади. Давайте сухие факты про Сухой Суперджет 100. Большинство этих самолётов непригодны к полетам и постоянно находятся в ремонте. Странно, что компания #Аэрофлот вообще выпускает этого железного убийцу в небо, рискуя жизнями людей и портя свою репутацию. «Sukhoi» единственный самолёт сделаный после распада СССР в России. И после вчерашней чудовищной трагедии пора признать его несостоятельность и авиа импотенцию. Ни одна иностранная авиакомпания не купила это летающее корыто, а те, кто купили - уже вернули обратно. Много поломок. Мы, люди живущие в этой стране, платящие налоги государству, требуем полного расследования этой ситуации. А авиакомпания поставит кровавую подпись на могилах погибших пассажиров, если после этого не откажется от данных самолётов. Спрос сейчас только с авиакомпании. Мудаки с чемоданами это вторично. Рыба гниет не с чемоданов. Про версию с молнией непонятно. А как же громоотвод и защита? 2019 Алё! Последняя авиакатастрофа с погибшими при участии молнии была в 1963 году. Ждем информацию, ждём объяснения и имена тех, кто понесёт за это отверженность. В аккаунте авиакомпании Аэрофлот молниеносно чистятся все комментарии с вопросами по делу и негодованием от людей, оставляя лишь скорбь и «какие пилоты молодцы». Я лично за этим следила, не спала. И до сих пор не сплю, мониторю СМИ и фигурантов дела. Из 79 пассажиров рейса SU 1492 Москва - Мурманск - погиб 41 человек. ( Видео прислала подписчица. На нем сотрудники #Шереметьево в момент трагедии )" #авиакатастрофа #мурманск #аэрофлот #su1492 #шереметьево

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