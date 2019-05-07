Шереметьево потребовало наказать снимавших катастрофу на видео за неэтичные высказывания

В заявлении Шереметьево сказано, что поведение этих людей порочит профессиональную честь и человеческое достоинство, а их высказывания противоречат ”всем нормам общечеловеческой морали и профессиональной этики”, передает Meduza.

Представители аэропорта отметили, что сотрудники группы компаний ”МАШ” и ”Аэрофлота” в случившемся не участвовали. О какой видеозаписи идет речь, в Шереметьево не уточнили.

После катастрофы в Шереметьево в интернете появилась видеозапись, на которой несколько человек, в том числе в форме, со смехом обсуждают аварийную посадку самолета ”Аэрофлота”. Один из них говорит: ”Нормально он сел, с огоньком”.