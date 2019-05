Шереметьево потребовало наказать снимавших катастрофу на видео за неэтичные высказывания

View this post on Instagram

... нет слов 😞 RepostBy @alenavodonaeva: "Давайте не будем привязываться к тем, кто вышел из самолета со своим багажом. Предполагаю это были пассажиры бизнес класса, которые: 1) понесут за это ответственность, тк есть такая статья - непреднамеренное убийство и в этом пусть разбирается СК и 2) им до конца жизни будут сниться сгоревшие заживо в хвосте самолета люди цена жизни которых, стоила дешевле барахла ручной клади. Давайте сухие факты про Сухой Суперджет 100. Большинство этих самолётов непригодны к полетам и постоянно находятся в ремонте. Странно, что компания #Аэрофлот вообще выпускает этого железного убийцу в небо, рискуя жизнями людей и портя свою репутацию. «Sukhoi» единственный самолёт сделаный после распада СССР в России. И после вчерашней чудовищной трагедии пора признать его несостоятельность и авиа импотенцию. Ни одна иностранная авиакомпания не купила это летающее корыто, а те, кто купили - уже вернули обратно. Много поломок. Мы, люди живущие в этой стране, платящие налоги государству, требуем полного расследования этой ситуации. А авиакомпания поставит кровавую подпись на могилах погибших пассажиров, если после этого не откажется от данных самолётов. Спрос сейчас только с авиакомпании. Мудаки с чемоданами это вторично. Рыба гниет не с чемоданов. Про версию с молнией непонятно. А как же громоотвод и защита? 2019 Алё! Последняя авиакатастрофа с погибшими при участии молнии была в 1963 году. Ждем информацию, ждём объяснения и имена тех, кто понесёт за это отверженность. В аккаунте авиакомпании Аэрофлот молниеносно чистятся все комментарии с вопросами по делу и негодованием от людей, оставляя лишь скорбь и «какие пилоты молодцы». Я лично за этим следила, не спала. И до сих пор не сплю, мониторю СМИ и фигурантов дела. Из 79 пассажиров рейса SU 1492 Москва - Мурманск - погиб 41 человек. ( Видео прислала подписчица. На нем сотрудники #Шереметьево в момент трагедии )" #авиакатастрофа #мурманск #аэрофлот #su1492 #шереметьево