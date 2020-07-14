14.07.2020, 16:08

Шеф-редактор ”МБХ медиа”, сотрудники ”Сбербанка”, лицо ”Дождя” стали фигурантами скандала с обвинениями в харассменте, домогательствах и групповом изнасиловании


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Шеф-редактор ”МБХ медиа”, сотрудники ”Сбербанка”, лицо ”Дождя” стали фигурантами скандала с обвинениями в харассменте, домогательствах и групповом изнасиловании
screenshot - youtube

Новое обсуждение темы домогательств и харрасмента со стороны мужчин, работающих в медиа, запустило признание в Twitter одной девушки, которая обвинила своего бывшего партнера в принуждении к интиму. В итоге всплыли новые истории, героями некоторых из них оказались известные в узких журналистских кругах личности, сообщает Спектр.

Наиболее шокирующие подробности коснулись шеф-редактора ”МБХ медиа” Сергея Простакова. Одна девушка в своем посте заявила, что в его квартире произошло групповое изнасилование.

В посте упоминается Золотов — его зовут Андрей — также работает в ”МБХ медиа” и занимает должность фоторедактора.

Еще несколько пользовательниц Twitter обвинили Простакова в том, что он приставал к ним и трогал их без их согласия.


Вот как на эти обвинения ответил сам журналист:

”Я хочу попросить прощения у всех девушек, которых обижал, которым мое поведение показалось оскорбительным. Я искренне раскаиваюсь в том, что я так себя вел с вами. Я никогда не хотел никого обидеть или оскорбить. Проблема была в неумении строить уважительные и равные коммуникации”.

Он также отреагировал и на заявления о том, что в его квартире произошло изнасилование.

”Что происходило в тот злополучный вечер у меня в квартире? С какого-то момента я этого абсолютно не помню. Посетители моих вечеринок знают мою привычку не пить до полуночи, так как я должен контролировать всё происходящее в маленькой двухкомнатной ”хрущёвке”. Когда большая часть гостей уходит, я сажусь на кухне и начинаю выпивать. Тот вечер не был исключением. Понимаю, как это звучит, но я не помню ту ночь. Возможно, я не увидел чего-то, что должен был увидеть. Возможно, что-то воспринял не так, как был должен. Я не помню. Алкоголь не является оправданием и служит плохим объяснением. Мне очень стыдно за это. И я приношу извинения всем, кто во мне разочаровался. Всем, кого эта история прямо или косвенно задела”.

В конце Простаков добавил, что в сложившейся ситуации не считает ”для себя возможным оставаться шеф-редактором "МБХ медиа"”.

Также обвинения в домогательствах и харрасменте прозвучали в адрес двух работников ”Сбербанка” — SMM-менеджера Руслана Гафарова, который раньше работал в организации ”Правозащита Открытки” и бывшего журналиста Gazeta.ru, а ныне главы проектов Сбербанка, Сергея Миненко. Они пока никак не отреагировали на предъявленные обвинения.


Позднее в Twitter появилось заявление журналиста ”MБX медиа” Александра Скрыльникова. Он обвинил в домогательствах известного журналиста Павла Лобкова, По его словам, развернувшееся обсуждение на просторах Twitter помогло ему сделать это признание.

Позднее к заявлению Скрыльникова присоединились еще несколько человек с похожими обвинениями в адрес Лобкова.

какая знакомая история. привет @tvrain осень 2014 года, Павел Альбертович, каждый раз проходя ньюсрум, подходит практически к каждому парню, в т. ч. ко мне, и пытается обнять, трогать за руки, лезет ниже пояса, на ухо шепчет хуйню про ”ну ты спортик” https://t.co/W0Rz5x3asj
— киткадий (@mitkotti) July 13, 2020
Отправил тред знакомому, а он написал, что сам был жертвой харассмента со стороны Лобкова. Сижу теперь и офигеваю от ситуации. Спасибо за смелый поступок
— Artyom Chashchin (@art_chashchin) July 13, 2020
Последний громкий скандал с харрасментом в медиа был связан с именем главного редактора ”Медузы” Ивана Колпакова. Он ущипнул за ягодицу жену одного из сотрудников ”Медузы”, сказав при этом: ”Ты единственная тут, кого я могу харассить, и мне за это ничего не будет”. Недавно Колпаков решил публично рассказать о случившемся.
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