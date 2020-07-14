Шеф-редактор ”МБХ медиа”, сотрудники ”Сбербанка”, лицо ”Дождя” стали фигурантами скандала с обвинениями в харассменте, домогательствах и групповом изнасиловании

Наиболее шокирующие подробности коснулись шеф-редактора ”МБХ медиа” Сергея Простакова. Одна девушка в своем посте заявила, что в его квартире произошло групповое изнасилование.

В посте упоминается Золотов — его зовут Андрей — также работает в ”МБХ медиа” и занимает должность фоторедактора.

Еще несколько пользовательниц Twitter обвинили Простакова в том, что он приставал к ним и трогал их без их согласия.

Это про шеф-редактора МБХ медиа @prosto_takov. Есть и другие истории, их пока боятся рассказывать по понятным причинам pic.twitter.com/9dtHnLzJyH — Валя (@valya_de) July 13, 2020



Вот как на эти обвинения ответил сам журналист:

”Я хочу попросить прощения у всех девушек, которых обижал, которым мое поведение показалось оскорбительным. Я искренне раскаиваюсь в том, что я так себя вел с вами. Я никогда не хотел никого обидеть или оскорбить. Проблема была в неумении строить уважительные и равные коммуникации”.

Он также отреагировал и на заявления о том, что в его квартире произошло изнасилование.

”Что происходило в тот злополучный вечер у меня в квартире? С какого-то момента я этого абсолютно не помню. Посетители моих вечеринок знают мою привычку не пить до полуночи, так как я должен контролировать всё происходящее в маленькой двухкомнатной ”хрущёвке”. Когда большая часть гостей уходит, я сажусь на кухне и начинаю выпивать. Тот вечер не был исключением. Понимаю, как это звучит, но я не помню ту ночь. Возможно, я не увидел чего-то, что должен был увидеть. Возможно, что-то воспринял не так, как был должен. Я не помню. Алкоголь не является оправданием и служит плохим объяснением. Мне очень стыдно за это. И я приношу извинения всем, кто во мне разочаровался. Всем, кого эта история прямо или косвенно задела”.