06.11.2019, 21:40

Шедший в Хельсинки круизный паром напоролся на риф близ Стокгольма

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Шедший в Хельсинки круизный паром напоролся на риф близ Стокгольма
REUTERS

Принадлежащий судоходной компании St. Peter Line паром Princess Anastasia на пути в Хельсинки сел на риф недалеко от Стокгольма, сообщили шведские СМИ.

По предварительной информации пострадавших в этом инциденте нет.

По словам участвовавших в спасательной операции, на пароме произошел сбой в системе питания, передает rus.err.ee.

На месте происшествия находятся несколько официальных лиц, за ситуацией следит полиция, задача которой заключается в том, чтобы обеспечить спокойную работу спасателей. По словам одного из спасателей, ситуация на корабле спокойная.

Паром направлялся из Стокгольма в Хельсинки, откуда он должен был отправиться в Санкт-Петербург.

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