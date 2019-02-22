"Северный поток — 2" построят. Но заработает ли он?

Такой же точки зрения придерживается и российский министр экономического развития Максим Орешкин. "Я не вижу чего-то серьезного, что могло бы помешать реализации этого проекта", — заявил он, отвечая на вопрос корреспондента DW.

В отношении же следующего этапа — введения газопровода в эксплуатацию — Райнер Зеле высказался в интервью DW менее определенно, напомнив о том, что "потребовалось много лет, прежде чем мы смогли пользоваться мощностями газопровода OPAL" (отвод от "Северного потока — 1". — Ред.).

До тех пор, пока не будет выработан, согласован и принят окончательный текст упомянутого документа ЕС, Зеле не берется оценить его дальнейшие последствия для "Северного потока — 2". Многое, по его словам, будет зависеть от того, какими полномочиями будут обладать те или иные европейские и национальные институты и ведомства, в частности, немецкий регулятор — Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur).

Но в любом случае Зеле обещает провести юридическую проверку итогового текста. "Ключевой вопрос — что все это означает для уже полученных нами разрешений, допустимо ли, чтобы новые правила имели обратную силу, — заявил он, отвечая на вопрос DW. — Ведь Германия дала разрешение на этот проект, когда в отношении него Газовая директива еще не действовала".

Берлин "за" газопровод, но…



Большие надежды этот участник проекта "Северный поток — 2" возлагает и на официальный Берлин.. "Мы надеемся, что за Германией останется ведущая роль, мы делаем ставку на Германию, а не на Брюссель и очень надеемся, что Германия и впредь будет отстаивать этот проект", — сказал Зеле, обращаясь к немецкому министру экономики и энергетики.

Сам Петер Альтмайер (Peter Altmaier), выступая на конференции в Берлине, подтвердил позитивное отношение правительства Германии к проекту "Северный поток — 2". "На фоне сокращения импорта газа из Голландии и Великобритании, а также растущей потребности в газе в Германии и Западной Европе, — указал министр, — новый газопровод будет содействовать стабилизации снабжения газом в Европе на высоком уровне".

Вместе с тем Альтмайер указал на необходимость учета геостратегических обстоятельств. Именно он в прошлом году добился начала прямых переговоров между Москвой, Киевом и Еврокомиссией о выработке нового российско-украинского соглашения о транзите газа. "Наша цель состоит в том, чтобы сохранить украинский транзит и после введения в эксплуатацию "Северного потока — 2", — заявил Альтмайер. — Это необходимо в интересах поддержания безопасности и стабильности в этом регионе Европы".

Ключ к "Северному потоку — 2" — украинский транзит



Если перевести слова министра с дипломатического языка на общедоступный, речь по сути дела идет о том, чтобы создать, точнее, сохранить ситуацию, в которой Россия оставалась бы ограниченной в своих возможностях оказывать давление на Киев и преднамеренно обострять ситуацию в Украине.

В этом заинтересована и Еврокомиссия. И хотя в Брюсселе открыто об этом не говорят, именно украинский транзит является ключом к запуску "Северного потока — 2" после завершения его строительства.

Один из инсайдеров этого проекта сказал корреспонденту DW, что ввод газопровода в эксплуатацию задержится, по его оценке, года на два. "Ничего страшного, — сказал он, — ведь проект рассчитан как минимум на 30 лет".

Задержку именно в два года собеседник DW прогнозирует потому, что по истечении этого срока добыча газа в Европе сократится настолько, а потребности в нем так возрастут, что, считает инсайдер, Еврокомиссии будет не до Украины и геостратегии. Но если "Газпром" и "Нафтогаз" сумеют договориться, то разрешение на эксплуатацию "Северного потока — 2", по его мнению, дадут сразу.