"Серый кардинал" Кремля и куратор Донбасса Владислав Сурков уходит с госслужбы и будет предаваться медитации

Отмечается, что Сурков в качестве куратора по Украине занимался всеми политическими вопросами: по сути, был начальником для руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, менял и подбирал кадры, а также участвовал в переговорах с Западом и Украиной по Донбассу. Козак же решал экономические вопросы. После перехода Козака в АП обе функции будут сконцентрированы в одних руках.
По словам источника издания, теперь чисто политические вопросы отошли на второй план, а основными стали вопросы экономической помощи ДНР и ЛНР. Еще один собеседник "Открытых медиа", близкий к Кремлю, сообщил, что политика Москвы по Донбассу не меняется, это "чисто аппаратные перестановки".
Владислав Сурков пришел в администрацию президента в 1999 году, когда главой государства был Борис Ельцин. Долгое время он курировал вопросы внутренней политики, был автором концепции так называемой "суверенной демократии", которая предполагает возможность для России не подчиняться другим крупным центрам власти. Считается одним из создателей и идеологов партии "Единая Россия", одним из вдохновителей молодежных прокремлевских движений "Идущие вместе" и "Наши", одним из инициаторов отмены прямых выборов губернаторов.
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