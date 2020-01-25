25.01.2020, 14:45

"Серый кардинал" Кремля и куратор Донбасса Владислав Сурков уходит с госслужбы и будет предаваться медитации

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"Серый кардинал" Кремля и куратор Донбасса Владислав Сурков уходит с госслужбы и будет предаваться медитации
Foto: REUTERS, Sergei Karpukhin

Помощник президента РФ Владислав Сурков, курировавший украинское направление, уходит с государственной службы, сообщил в Telegram-канале его бывший заместитель, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Причиной такого решения он назвал "смену курса на украинском направлении".

"В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах", — написал Чеснаков. Сам Сурков не комментировал эту информацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что никаких указов об отставке Суркова нет. "Что касается якобы изменения политики по ситуации на Украине, это не соответствует действительности и отражает лишь личную точку зрения того, кто об этом говорит", — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Радиостанции "Эхо Москвы" в Кремле подтвердили, что Сурков подал прошение об отставке, но указа Путина на этот счет пока нет. "Когда появится указ — определит президент. Решение Сурковым принято и не изменится", — написал Чеснаков, добавив, что это ему известно от самого помощника президента.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что украинское направление отходит к замглавы администрации президента (АП) Дмитрию Козаку. Об этом также пишут "Открытые медиа" со ссылкой на близкий к Суркову источник.

Отмечается, что Сурков в качестве куратора по Украине занимался всеми политическими вопросами: по сути, был начальником для руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, менял и подбирал кадры, а также участвовал в переговорах с Западом и Украиной по Донбассу. Козак же решал экономические вопросы. После перехода Козака в АП обе функции будут сконцентрированы в одних руках.

По словам источника издания, теперь чисто политические вопросы отошли на второй план, а основными стали вопросы экономической помощи ДНР и ЛНР. Еще один собеседник "Открытых медиа", близкий к Кремлю, сообщил, что политика Москвы по Донбассу не меняется, это "чисто аппаратные перестановки".

Владислав Сурков пришел в администрацию президента в 1999 году, когда главой государства был Борис Ельцин. Долгое время он курировал вопросы внутренней политики, был автором концепции так называемой "суверенной демократии", которая предполагает возможность для России не подчиняться другим крупным центрам власти. Считается одним из создателей и идеологов партии "Единая Россия", одним из вдохновителей молодежных прокремлевских движений "Идущие вместе" и "Наши", одним из инициаторов отмены прямых выборов губернаторов.

В 2011 году, накануне скандальных выборов в Госдуму, с подачи ассоциации "Голос", отслеживающей нарушения на парламентских выборах, появился мем "сурковская пропаганда". Этой фразой исполнительный директор "Голоса" Григорий Мельконьянц отвечал на все вопросы съемочной группы телеканала НТВ, которая в ноябре того года появилась в офисе ассоциации, интересуясь ее связями с ЦРУ, зарубежным финансированием и т.д.

В конце 2011 года после протестов из-за итогов выборов в Госдуму Сурков перешел в правительство на должность вице-премьера. В 2013-м он вернулся в Кремль, став помощником Путина по вопросам социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. По данным СМИ, Сурков негласно выполнял функции спецпредставителя российского президента на Украине во время Евромайдана и не раз ездил в Киев в начале 2014 года. После начала войны в Донбассе Сурков стал отвечать в Кремле за урегулирование конфликта на юго-востоке Украины.

Подробнее: https://www.newsru.com/russia/25jan2020/surkov.html

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