"Серый кардинал" Кремля и куратор Донбасса Владислав Сурков уходит с госслужбы и будет предаваться медитации

"В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах", — написал Чеснаков. Сам Сурков не комментировал эту информацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что никаких указов об отставке Суркова нет. "Что касается якобы изменения политики по ситуации на Украине, это не соответствует действительности и отражает лишь личную точку зрения того, кто об этом говорит", — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Радиостанции "Эхо Москвы" в Кремле подтвердили, что Сурков подал прошение об отставке, но указа Путина на этот счет пока нет. "Когда появится указ — определит президент. Решение Сурковым принято и не изменится", — написал Чеснаков, добавив, что это ему известно от самого помощника президента.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что украинское направление отходит к замглавы администрации президента (АП) Дмитрию Козаку. Об этом также пишут "Открытые медиа" со ссылкой на близкий к Суркову источник.