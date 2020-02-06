Сенат США закрыл дело об импичменте полным оправданием Трампа

Сенат оправдал президента США Дональда Трампа по второму пункту обвинения на процессе по импичменту, передает РИА ”Новости”.
Сообщается, что американский лидер также не был признан виновным в воспрепятствовании конгрессу.
Как стало известно, 53 сенатора-республиканца проголосовали против данного обвинения, а 47 демократов — за.
При этом для признания Трампа виновным нужно было 67 голосов.
Таким образом, процесс импичмента закончился и главу США не отстранят от власти.
Как отмечается, решение Сената не может быть обжаловано.
Ранее главу Белого дома оправдали по обвинению в превышении полномочий.
В США разгорелся скандал после того, как анонимный информатор заявил о давлении Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к расследованию в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.
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