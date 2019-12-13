Сенат США признал геноцид армян

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал тогда "ничего не стоящим" одобрение резолюции Палатой представителей США. "Этот шаг не имеет никакой ценности, в любом случае мы его не признаем", — заявил он, назвав данное решение "клеветой", на которую конгрессмены пошли "только из внутриполитических соображений".

Позиция Турции

Турция признает, что многие армяне, проживавшие на территории Османской империи, были убиты в столкновениях с османскими вооруженными силами во время Первой мировой войны и после нее. Но Анкара оспаривает число погибших и не соглашается с тем, что убийства армян были систематически организованы и являлись геноцидом.

Конгресс США долгое время медлил с признанием резни армян геноцидом из-за опасений ухудшения отношений с союзником по НАТО. Однако в последнее время на ситуацию, кроме военной операции Анкары в Сирии, повлияло также решение Турции купить российские ЗРК С-400 вопреки позиции США.

В 2016 году бундестаг также признал массовое убийство армян в Османской империи геноцидом, что существенно осложнило отношения ФРГ с Турцией.