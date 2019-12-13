Сенат США признал геноцид армян

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал тогда "ничего не стоящим" одобрение резолюции Палатой представителей США. "Этот шаг не имеет никакой ценности, в любом случае мы его не признаем", — заявил он, назвав данное решение "клеветой", на которую конгрессмены пошли "только из внутриполитических соображений".
Позиция Турции
Турция признает, что многие армяне, проживавшие на территории Османской империи, были убиты в столкновениях с османскими вооруженными силами во время Первой мировой войны и после нее. Но Анкара оспаривает число погибших и не соглашается с тем, что убийства армян были систематически организованы и являлись геноцидом.
Конгресс США долгое время медлил с признанием резни армян геноцидом из-за опасений ухудшения отношений с союзником по НАТО. Однако в последнее время на ситуацию, кроме военной операции Анкары в Сирии, повлияло также решение Турции купить российские ЗРК С-400 вопреки позиции США.
В 2016 году бундестаг также признал массовое убийство армян в Османской империи геноцидом, что существенно осложнило отношения ФРГ с Турцией.
Опубликована переписка Анастасии Ещенко с подругой о Соколове
Как не потерять зрение из-за смартфона. Одно "золотое правило"
Рассказал правду: доцент признался, почему убил любимую Настю
Зарезали и контрольный в голову