28.04.2020, 12:38

Семья погибшего солдата впервые за 100 лет открыла его чемодан


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Инсталляция, посвященная погибшим британским солдатам в битве при Сомме
Инсталляция, посвященная погибшим британским солдатам в битве при СоммеФото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com

Британский историк Дэн Хилл поделился в соцсетях интересной историей. Пару лет назад к нему обратился 80-летний пенсионер по имени Джон, который передал ему чемодан своего дяди, погибшего в Первой мировой войне, с просьбой узнать побольше информации о предке.

Как оказалось, чемодан молодого солдата Теда Эмброуза хранился на чердаке дома его матери более 90 лет, и за это время его ни разу никто не открыл, сообщает news.mail.ru.


Рядовой Тед Эмброуз был старшим из шести детей в семье. Он погиб в 1916 году от многочисленных ранений, полученных в битве при Сомме. После смерти парня его семья получила из госпиталя чемодан с его личными вещами, но убитые горем родители так и не решились его открыть. Вместо этого он был отправлен на чердак, где пролежал почти век. В итоге на чемодан наткнулся 80-летний племянник Теда, который и отнес находку историку.

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