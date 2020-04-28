Семья погибшего солдата впервые за 100 лет открыла его чемодан
Британский историк Дэн Хилл поделился в соцсетях интересной историей. Пару лет назад к нему обратился 80-летний пенсионер по имени Джон, который передал ему чемодан своего дяди, погибшего в Первой мировой войне, с просьбой узнать побольше информации о предке.
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