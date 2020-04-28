Семья погибшего солдата впервые за 100 лет открыла его чемодан

Как оказалось, чемодан молодого солдата Теда Эмброуза хранился на чердаке дома его матери более 90 лет, и за это время его ни разу никто не открыл, сообщает news.mail.ru.

This is Ted. For more than 90 years he was one of the thousands of fallen of #WW1 about whom we know very little. A few years ago Ted’s nephew found a case when clearing out his loft. He called me and asked if I wanted to see it. What I found was just incredible. Here’s the story pic.twitter.com/xQwHvItzAI — Dan Hill (@DanHillHistory) April 24, 2020



Рядовой Тед Эмброуз был старшим из шести детей в семье. Он погиб в 1916 году от многочисленных ранений, полученных в битве при Сомме. После смерти парня его семья получила из госпиталя чемодан с его личными вещами, но убитые горем родители так и не решились его открыть. Вместо этого он был отправлен на чердак, где пролежал почти век. В итоге на чемодан наткнулся 80-летний племянник Теда, который и отнес находку историку.

