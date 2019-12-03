Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

По его словам, доверители с начала расследования предполагали, что обвинят командира или весь экипаж. ”Но это несправедливо. Все, что написано во всех материалах дела, чушь какая-то”, — подчеркнул защитник. Герасимов добавил, что в ходе расследования не была проведена экспертиза, которую заявляли семьи погибших, кроме того были проигнорированы их ходатайства.

Ранее Следственный комитет России установил, что в авиакатастрофе виновен пилот Евдокимов. Его обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц.

Самолет SSJ-100 загорелся 5 мая при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево. Самолет летел из Москвы в Мурманск, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета: попавшая в него молния вызвала отказ электроники. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек, в том числе один из бортпроводников.